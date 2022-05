La fobia della morte irrisa da Sylvain Tesson (Di sabato 7 maggio 2022) Roma, 7 mag – In un preambolo alla sua collezione di disegni appena pubblicata da Albin Michel dal titolo Noir, Textes en dessins, il pluripremiato scrittore francese Sylvain Tesson, ci ricorda qual è il nostro destino affrontando una serie di domande poste dalla rivista Le Point a proposito di questa nuova pubblicazione di 288 pagine. Il controverso autore di Berezina e Nelle foreste siberiane, dopo una brutta caduta in cui rischiò di morire, in questa intervista a Le Point, ci porta a riflettere sulla morte, le fobie pandemiche e le perversioni moderne di un mondo, quello occidentale, sempre più stanco e schiavo di sé stesso, aggrappato ciecamente ai dogmi imposti dai suoi nuovi stregoni. Lo fa in una chiave del tutto critica e colma di profondità che dovrebbe portare il lettore a porsi, mediante il pensiero della ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 7 maggio 2022) Roma, 7 mag – In un preambolo alla sua collezione di disegni appena pubblicata da Albin Michel dal titolo Noir, Textes en dessins, il pluripremiato scrittore francese, ci ricorda qual è il nostro destino affrontando una serie di domande poste dalla rivista Le Point a proposito di questa nuova pubblicazione di 288 pagine. Il controverso autore di Berezina e Nelle foreste siberiane, dopo una brutta caduta in cui rischiò di morire, in questa intervista a Le Point, ci porta a riflettere sulla, le fobie pandemiche e le perversioni moderne di un mondo, quello occidentale, sempre più stanco e schiavo di sé stesso, aggrappato ciecamente ai dogmi imposti dai suoi nuovi stregoni. Lo fa in una chiave del tutto critica e colma di profondità che dovrebbe portare il lettore a porsi, mediante il pensiero...

nanucciogr : 'Molta sinistra' ragiona con 'la fobia della Nato'. Dopo Taino e Capone, ieri anche il punto di Berardinelli sulle… - magicaGrmente22 : schierare armi sul «fianco orientale della Nato e mascherare le loro responsabilità sulla crisi ucraina. Non solo… - magicaGrmente22 : La tattica Usa della fobia antirussa. Il ministero degli Esteri di Mosca ha spiegato come la presunta «minaccia ru… - EddiePepsi : @JeAVRIL93 Speriamo, se vai fammi tanti video. Colpa della sua fobia se non vado io ad un suo concerto in continent… - acidgirrrrl : comunque raga non so voi ma io ho la fobia della batteria dell’iphone, la controllo perennemente perché non voglio… -