La finale di Amici 21 slitta per evitare Eurovision, la scelta di Mediaset

Causa Eurovision Contest, Mediaset sposta la finale di Amici21 a Domenica 15 Maggio

La finale del talent di Maria De Filippi prevista per sabato 14 maggio slitta di un giorno per evitare lo scontro con Eurovision, il Contest canoro che torna in Italia per la prima volta dopo 31 anni. L'atto finale del talent show viene quindi rimandato di un solo giorno e andrà in onda domenica 15 maggio, sempre in prima serata su Canale 5. Dopo i rumors dei giorni scorsi, la news è stata confermata da fonti Mediaset per evitare ad entrambi i programmi di doversi preoccupare della concorrenza insidiosa. Intanto c'è fermento sui social per la semi finale di Amici21 prevista per ...

