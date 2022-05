Jacobs in ospedale, Camossi: "Febbre e dolori alle gambe, ma fino a ieri sera sperava di correre" (Di sabato 7 maggio 2022) Paolo Camossi, allenatore di Marcell Jacobs ci parla delle condizioni del campione olimpico che a causa di un virus non correrà a Nairobi. Jacobs ha trascorso la notte in ospedale ed è tuttora tenuto ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 7 maggio 2022) Paolonatore di Marcellci parla delle condizioni del campione olimpico che a causa di un virus non correrà a Nairobi.ha trascorso la notte ined è tuttora tenuto ...

