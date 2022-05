Italiano: “Mourinho è un vincente. Odriozola non è al massimo della condizione, Nico Gonzalez ha le qualità per fare la differenza” (Di sabato 7 maggio 2022) Vincenzo Italiano, tecNico della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma. Di seguito uno stralcio delle sue parole. “Veniamo da quattro sconfitte, ma prima venivamo da sei risultati utili. Vorrei ritrovare quella Fiorentina lì. La migliore in stagione che prendeva in mano le partite. Anche senza concretizzare più di tanto, eravamo sempre noi a comandare il gioco, soprattutto in casa siamo stati letali. Roma? Vederla dal vivo non è la stessa cosa, ti dà una percezione diversa. La Roma è forte, essere sotto tre punti rispetto ad una squadra fortissima è un orgoglio per noi. Ha una solidità difensiva impressionante, domani cercheremo di dargli filo da torcere. La qualità si richiede nella trequarti avversaria, ma anche quando si difende. ... Leggi su seriea24 (Di sabato 7 maggio 2022) Vincenzo, tecFiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigiliagara contro la Roma. Di seguito uno stralcio delle sue parole. “Veniamo da quattro sconfitte, ma prima venivamo da sei risultati utili. Vorrei ritrovare quella Fiorentina lì. La migliore in stagione che prendeva in mano le partite. Anche senza concretizzare più di tanto, eravamo sempre noi a comandare il gioco, soprattutto in casa siamo stati letali. Roma? Vederla dal vivo non è la stessa cosa, ti dà una percezione diversa. La Roma è forte, essere sotto tre punti rispetto ad una squadra fortissima è un orgoglio per noi. Ha una solidità difensiva impressionante, domani cercheremo di dargli filo da torcere. Lasi richiede nella trequarti avversaria, ma anche quando si difende. ...

