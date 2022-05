Gazzetta: Cremonese in Serie A dopo 26 anni. Pecchia: «Siamo la squadra più giovane del campionato» (Di sabato 7 maggio 2022) «Gli sguardi increduli, le facce stralunate, la gioia che sembra arrivare all’improvviso, anche se nella curva grigiorossa la festa sotto la pioggia era cominciata da qualche minuto e in campo più di un sospetto i giocatori lo devono avere avuto. Ma quando l’orologio segna le 22.31 arriva l’ufficialità: la Cremonese torna a respirare l’aria della Serie A che mancava dal 1996 e a quel punto succede di tutto. C’è chi si butta a terra, chi piange, chi si porta le mani sulla testa come a dire «non ci credo». È il racconto della Gazzetta dello Sport sulla promozione storica raggiunta della Cremonese di Fabio Pecchia. È la seconda per l’ex vice allenatore di Benitez, che ce l’aveva fatta già col Verona del 2017. «È una soddisfazione grandissima – ha detto il tecnico –. Abbiamo fatto la storia. Braida ha ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 7 maggio 2022) «Gli sguardi increduli, le facce stralunate, la gioia che sembra arrivare all’improvviso, anche se nella curva grigiorossa la festa sotto la pioggia era cominciata da qualche minuto e in campo più di un sospetto i giocatori lo devono avere avuto. Ma quando l’orologio segna le 22.31 arriva l’ufficialità: latorna a respirare l’aria dellaA che mancava dal 1996 e a quel punto succede di tutto. C’è chi si butta a terra, chi piange, chi si porta le mani sulla testa come a dire «non ci credo». È il racconto delladello Sport sulla promozione storica raggiunta delladi Fabio. È la seconda per l’ex vice allenatore di Benitez, che ce l’aveva fatta già col Verona del 2017. «È una soddisfazione grandissima – ha detto il tecnico –. Abbiamo fatto la storia. Braida ha ...

