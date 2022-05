Francia, Macron: “Scelto un progetto d’indipendenza in un mondo destabilizzato. Impedire escalation del conflitto in Ucraina” (Di sabato 7 maggio 2022) Ha spiegato la sua rielezione come la scelta da parte dei francesi di “un progetto di indipendenza in un mondo destabilizzato“. E ha chiarito che con la sua permanenza all’Eliseo la Francia agirà “per Impedire l’escalation del conflitto in Ucraina e per aiutare la democrazia ed il coraggio a prevalere”. Emmanuel Macron s’insedia per il secondo mandato dopo la vittoria delle elezioni del 24 aprile. E nel suo discorso d’investitura, con annesso giuramento, dà ampio spazio alla situazione internazionale. “Raramente il nostro mondo e il nostro Paese hanno dovuto affrontare una tale congiuntura di sfide“, ha detto il presidente, sottolineando di avere “la coscienza della gravità dei questi tempi mi accompagna”, riferendosi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) Ha spiegato la sua rielezione come la scelta da parte dei francesi di “undi indipendenza in un“. E ha chiarito che con la sua permanenza all’Eliseo laagirà “perl’deline per aiutare la democrazia ed il coraggio a prevalere”. Emmanuels’insedia per il secondo mandato dopo la vittoria delle elezioni del 24 aprile. E nel suo discorso d’investitura, con annesso giuramento, dà ampio spazio alla situazione internazionale. “Raramente il nostroe il nostro Paese hanno dovuto affrontare una tale congiuntura di sfide“, ha detto il presidente, sottolineando di avere “la coscienza della gravità dei questi tempi mi accompagna”, riferendosi ...

Advertising

Cristin39245341 : RT @Adnkronos: #Macron: 'Non è stato prolungato il mio primo mandato, ma popolo nuovo ha eletto un nuovo presidente'. #Francia https://t.co… - PMurroccu : RT @MarcoGi63902800: Macron ha iniziato il secondo mandato con 'l'mpegno per una Francia più forte'(testuale). Draghi, con l'impegno di u… - it_sceptic : RT @for_ma: Alti ufficiali di Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna potrebbero essere ad Azovstal, come dimostrano, tra le altre cose, le fr… - VVazzari : Francia, cerimonia di investitura di Emmanuel Macron all'Eliseo - cdghietta : RT @GiovanniPaglia: @dariomarechiaro @sbonaccini Ne riparliamo fra un mese, quando Melenchon sarà Primo Ministro in Francia e Macron a lecc… -