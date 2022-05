Draghi esclude un voto in Parlamento sugli armamenti da inviare all'Ucraina. Conte sorpreso: 'Corsa al riarmo una follia' (Di sabato 7 maggio 2022) La questione delle armi a Kiev continua a dividere la maggioranza. Il premier che martedì volerà a Washington sarà in Aula il 19 aprile per un 'Question ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 7 maggio 2022) La questione delle armi a Kiev continua a dividere la maggioranza. Il premier che martedì volerà a Washington sarà in Aula il 19 aprile per un 'Question ...

