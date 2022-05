Cristianesimo e liberalismo incompatibili? Perché è un falso mito

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 7 maggio 2022) Uno dei luoghi comuni più duri a morire contro il libero mercato è che esso sia incompatibile con i valori della religione cristiana. Un’idea che si è ben affermata e continua ad affermarsi a spese di una parte tanto originale quanto esplosiva del pensiero cristiano, che da qualche secolo dimora del dimenticatoio; riscoprirla non è dunque soltanto doveroso nei confronti della cultura cattolica, ma anche un’ottima arma contro chi imbraccia l’argomento della carità contro la libertà. Si tratta delle teorie economiche e politiche elaborate nel Cinquecento dai tardoscolastici, o Scolastica Spagnola, ed esposte con grande ricchezza di fonti dall’economista Alejandro A. Chafuen in Cristiani per la libertà! Radici cattoliche dell’economia di mercato (Liberilibri). La vicinanza delle posizioni tardoscolastiche a quelle dei pensatori delclassico e addirittura della ...