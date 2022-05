Covid, Crisanti: “Vicini a immunità di gregge, ma si muore come nell’Ottocento” (Di sabato 7 maggio 2022) (Adnkronos) – Sul fronte Covid in Italia, secondo il virologo Andrea Crisanti “siamo molto Vicini all’immunità di gregge” che “si raggiunge quando mortalità e contagi oscillano, ma nel tempo rimangono sostanzialmente stabili”, e l'”Rt è uguale a 1 o intorno a 1?. Ma siccome per cambiare la strategia di testing nell’ottica di proteggere i più fragili “non hanno fatto nulla”, osserva l’esperto in un’intervista a ‘Il Fatto Quotidiano’, “questo ci porta a 50-60mila morti l’anno per una malattia infettiva, cioè a livelli dell’inizio del XIX Secolo, quando le malattie infettive erano la prima causa di morte”. E “se il Covid” di decessi “ne fa 50-60mila, diventa la prima causa di morte in Italia”, avverte il direttore del Dipartimento di microbiologia molecolare ... Leggi su italiasera (Di sabato 7 maggio 2022) (Adnkronos) – Sul frontein Italia, secondo il virologo Andrea“siamo moltoall’di” che “si raggiunge quando mortalità e contagi oscillano, ma nel tempo rimangono sostanzialmente stabili”, e l'”Rt è uguale a 1 o intorno a 1?. Ma sicper cambiare la strategia di testing nell’ottica di proteggere i più fragili “non hanno fatto nulla”, osserva l’esperto in un’intervista a ‘Il Fatto Quotidiano’, “questo ci porta a 50-60mila morti l’anno per una malattia infettiva, cioè a livelli dell’inizio del XIX Secolo, quando le malattie infettive erano la prima causa di morte”. E “se il” di decessi “ne fa 50-60mila, diventa la prima causa di morte in Italia”, avverte il direttore del Dipartimento di microbiologia molecolare ...

