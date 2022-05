Convocati Cagliari, le scelte di Agostini per la Salernitana: un grande assente (Di sabato 7 maggio 2022) Convocati Cagliari: la lista dei giocatori che prenderanno parte alla sfida di domani contro la Salernitana. C’è un’assenza Il tecnico del Cagliari Alessandro Agostini ha diramato la lista dei giocatori a disposizione in vista della trasferta di domani contro la Salernitana: assente Nandez. Di seguito tutti i nomi. ? ConvocatiLa lista per #SalernitanaCagliari ?#forzaCasteddu pic.twitter.com/sRj7BbtlZO— #WeStandForPeace ?? (@CagliariCalcio) May 7, 2022 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 maggio 2022): la lista dei giocatori che prenderanno parte alla sfida di domani contro la. C’è un’assenza Il tecnico delAlessandroha diramato la lista dei giocatori a disposizione in vista della trasferta di domani contro laNandez. Di seguito tutti i nomi. ?La lista per #?#forzaCasteddu pic.twitter.com/sRj7BbtlZO— #WeStandForPeace ?? (@Calcio) May 7, 2022 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Cagliari, i convocati per il match con la #Salernitana ?? - zazoomblog : Convocati Cagliari: fuori Nandez - #Convocati #Cagliari: #fuori #Nandez - sportli26181512 : Convocati Cagliari: fuori Nandez: Sono 23 i convocati del Cagliari per lo scontro salvezza in programma domani cont… - TuttoSalerno : Cagliari: i convocati di mister Agostini - robertopontillo : I convocati di mister Davide Nicola per l'importantissima sfida di domani pomeriggio alle 18 contro il Cagliari to… -