Buon compleanno Barbara d’Urso | Jérémy Ménez | Giuseppe Iachini…

(Di sabato 7 maggio 2022) …Gianni Bisiach, Alberto Peruzzo, Elsa Fornero, Ruggero Deodato, Justine Mattera, Stefano Torrisi, Paolo Savoldelli, Claudio Cerasa, Chiara Ferragni, Alfonso Delgado, Davide Gavazzi, Takayuki Morimoto, Francesco Bolzoni… Oggi 7 maggio compiono gli anni: Gianni Bisiach, medico, giornalista, scrittore, regista; Carlo Maluta, ex calciatore, allenatore; Gabriele Varano, musicista; Alberto Peruzzo, imprenditore, editore; Sergio Ceccotti, pittore, incisore; Mario Gios, ex pattinatore; Franco Polcri, storico, archivista, politico; Ruggero Deodato, regista, sceneggiatore, attore; Giancarlo Valt, giocatore di curling; Maria Grazia Sestero, politica; Antonio Zedde, fantino; Mauro Berardi, produttore cinema; Franco Devescovi, fumettista; Bruno Amalfitano, scenografo; Tancredi Cimmino, dirigente d’azienda, politico; Paolo Martin, designer; Sergio Cortopassi, politico; Hanspaul Menara, scrittore, ...

Advertising

BelRedDevils : 3??5??. Sei un grande, Ciro! Buon Compleanno ???? - sscnapoli : ?? Buon compleanno Dries ?? ?? #ForzaNapoliSempre - sscnapoli : ?? Buon compleanno, @dries_mertens14! ?? ?? #ForzaNapoliSempre - digimaw : @LadySaffo79 Auguri buon compleanno ?? - SCRIGNOMAGICO : @SkySportF1 @FedericaMasolin Buon compleanno Federica! ?? -

, carissimo Gesidio, per i tuoi 52 anni e auguri di ogni bene da parte di tutta la famiglia. ...Ladispoli Comune Autonomo!"Sei un grande, Ciro! Buon compleanno", questo il messaggio pubblicato in un post su Instagram dalla nazionale del Belgio in occasione del 35esimo compleanno dell'attaccanto azzurro Dries Mertens."Buon compleanno al mio tutto", scrive su Instagram Kat, moglie dell'attaccante azzurro Dries Mertens, facendo gli auguri al numero 14 del Napoli in occasione del suo 35esimo compleanno. Visualizz ...