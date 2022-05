Atletica, Omanyala vola in 9.85. Azamati e Kerley inseguono, 8 uomini sotto i 10”. Marcell Jacobs osserva (Di sabato 7 maggio 2022) Ferdinand Omanyala ha dato lo scossone a Nairobi e ha firmato la miglior prestazione mondiale stagionale sui 100 metri. Il keniano ha sfuttato i 1.865 metri di altitudine e i 2 m/s di vento favorevole per timbrare un roboante 9.85 al Kip Keino Classic, tappa del World Continental Tour (livello gold). Il 26enne è stato graziato dai giudici, che non lo hanno punito per una falsa partenza, e in occasione del second start è scattato come una molla dai blocchi, inscenando un bel spalla a spalla con lo statunitense Fred Kerley (9.92). Vittoria con tempo sontuoso per il padrone di casa, che fa così meglio di cinque centesimi rispetto al crono siglato dal ghanese Benjamin Azamati, 9.90 lo scorso 25 marzo ad Austin (USA). In questo primo scorcio di stagione si sono registrate undici prestazioni sotto i 10 secondi, realizzate da ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022) Ferdinandha dato lo scossone a Nairobi e ha firmato la miglior prestazione mondiale stagionale sui 100 metri. Il keniano ha sfuttato i 1.865 metri di altitudine e i 2 m/s di vento favorevole per timbrare un roboante 9.85 al Kip Keino Classic, tappa del World Continental Tour (livello gold). Il 26enne è stato graziato dai giudici, che non lo hanno punito per una falsa partenza, e in occasione del second start è scattato come una molla dai blocchi, inscenando un bel spalla a spalla con lo statunitense Fred(9.92). Vittoria con tempo sontuoso per il padrone di casa, che fa così meglio di cinque centesimi rispetto al crono siglato dal ghanese Benjamin, 9.90 lo scorso 25 marzo ad Austin (USA). In questo primo scorcio di stagione si sono registrate undici prestazionii 10 secondi, realizzate da ...

