Assalto a nord-est È davvero in atto una controffensiva ucraina?

Leggi su it.insideover

(Di sabato 7 maggio 2022) All’inizio della guerra in, le forze occidentali ripetevano che bisognava fornire armi a Kiev per resistere all’invasione russa. Una scelta di parole molto precisa che rifletteva due esigenze parallele: quella del campo di battaglia, in cui gli ucraini dovevano appunto solo frenare l’aggressione di Mosca; e quella politica, in cui nessuno voleva inserirsi pubblicamente InsideOver.