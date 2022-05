Aiuti umanitari per l’Ucraina, nuovo carico in partenza da Monreale (Di sabato 7 maggio 2022) Monreale – Ieri pomeriggio da Fondo Pasqualino, dove ha sede l’Associazione di Protezione Civile Overland , un grande carico di materiali contenenti di tutto, dai generi alimentari a lunga conservazione, scatolame, prodotti per l’igiene, medicinali, e tutto quello che è stato richiesto per portare gli Aiuti alle popolazioni vessate dalla guerra. Finita la festa si riprendono le attività di aiuto da fare arrivare a destinazione e per le famiglie ospitanti nel nostro comune. L’assessore Naimi in questi giorni si è confrontata con Emilio Pomo, Coordinatore R.O.E., raggruppamento Operativo Emergenze Protezione Civile Regione Sicilia, che si sta occupando di fare arrivare ciò che serve in Ucraina.” Un sentito ringraziamento – ha dichiarato l’assessore alla Protezione civile Naimi – alle parrocchie Monrealesi, alla scuola ... Leggi su filodirettomonreale (Di sabato 7 maggio 2022)– Ieri pomeriggio da Fondo Pasqualino, dove ha sede l’Associazione di Protezione Civile Overland , un grandedi materiali contenenti di tutto, dai generi alimentari a lunga conservazione, scatolame, prodotti per l’igiene, medicinali, e tutto quello che è stato richiesto per portare glialle popolazioni vessate dalla guerra. Finita la festa si riprendono le attività di aiuto da fare arrivare a destinazione e per le famiglie ospitanti nel nostro comune. L’assessore Naimi in questi giorni si è confrontata con Emilio Pomo, Coordinatore R.O.E., raggruppamento Operativo Emergenze Protezione Civile Regione Sicilia, che si sta occupando di fare arrivare ciò che serve in Ucraina.” Un sentito ringraziamento – ha dichiarato l’assessore alla Protezione civile Naimi – alle parrocchiesi, alla scuola ...

