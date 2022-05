Afghanistan, i talebani impongono il burqa in pubblico alle donne (Di sabato 7 maggio 2022) Una donna col burqa a Kabul Kabul, 7 maggio 2022 - Le donne in Afghanistan dovranno indossare sempre il burqa in pubblico. E' la decisione imposta dal leader supremo dei talebani, che riporta la ... Leggi su quotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) Una donna cola Kabul Kabul, 7 maggio 2022 - Leindovranno indossare sempre ilin. E' la decisione imposta dal leader supremo dei, che riporta la ...

Afghanistan, i talebani impongono il burqa in pubblico alle donne Una donna col burqa a Kabul Kabul, 7 maggio 2022 - Le donne in Afghanistan dovranno indossare sempre il burqa in pubblico. E' la decisione imposta dal leader supremo dei talebani, che riporta la storia indietro la storia di oltre 20 anni. Il burqa è l'abito tradizionale musulmano più costrittivo. Il leader supremo dei talebani, Hibatullah Akhundzada, ha ordinato con un decreto alle donne di indossare il burqa in pubblico perché è "tradizionale e rispettoso". L'ordinanza è una delle più severe imposte alle donne da quando il gruppo estremista ha riconquistato il potere a Kabul.