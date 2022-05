Venezia 2022 | Rocío Muñoz Morales condurrà le serate di apertura e chiusura

Advertising

la_Biennale : #BiennaleCinema2022 Benvenuta @RocioMMorales! L’attrice e conduttrice condurrà le serate di apertura e di chiusura… - SkySport : Nicola dopo Salernitana-Venezia: 'Siamo soddisfatti. I ragazzi meritano il sogno salvezza' #SkySport #SerieA… - ItalianNavy : Sabato 7 maggio 2022 in Piazza San Marco a Venezia, alle ore 10.30, avrà luogo la celebrazione del 60° anniversario… - nuova_venezia : Intesa Sanpaolo, chiude il trimestre con 1,67 miliardi di utile - nuova_venezia : Svuotano di 2,5 milioni casse società di vigilanza e si comprano casa al mare, arrestati marito e moglie -

Puglia protagonista ad Olio Capitale. Il grande ritorno in presenza dal 13 al 15 maggio al Trieste Convention Center in Porto ... Olio Capitale è organizzato da Camera di CommercioGiulia ......sarà la madrina della 79/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di, ... Parlami d'amore Mariù (2021) e Fiori d'acciaio (). Nel 2021 è al cinema nel film in lingua ...Fascino, grazia, simpatia e intelligenza sono doti che Rocío Muñoz Morales ha dimostrato più volte di possedere. Se n'è accorto il pubblico e, soprattutto, se n'è accorta la Mostra del Cinema di Venez ...Il maggior numero di nuovi contagi si registra a Padova (+954), seguita da Vicenza (+846) Casi di positività nelle province venete. Di seguito, il numero di persone attualmente positive in tutte le pr ...