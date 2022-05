Vaccino Johnson & Johnson | Stati Uniti ne l’imitano l’uso | “Rischio raro ma grave di trombosi”

(Di venerdì 6 maggio 2022) A causa di unmadi, le autorità di regolamentazione statunitensi limiteranno la somministrazione delanti-Covid di. Su 19 milioni di dosi somministrate, sonorilevati 60 casi di, di cui 9 letali. La Food and Drug Administration ha affermato che l’iniezione dovrebbe essere somministrata solo agli adulti che non possono ricevere undiverso o richiedere specificamente ildi. La decisione è solo l’ultima restrizione contro ildell’azienda ...

Sono 60 i casi confermati, inclusi nove ...Gli Usa limitano l'uso delJanssen (quello prodotto dalla) per alcune categorie di over 18 che potrebbero essere particolarmente esposte al rischio di trobosi. Una problematica che era sorta, sin dai ...Pur diventando meno violento e aggressivo, il Covid non è ancora vinto. I contagi sono sempre molti e l’arrivo di nuove varianti non lascia tranquilli gli esperti ...ROMA – La Food and Drug Administration statunitense ha limitato l’uso autorizzato del vaccino Janssen (Johnson & Johnson) Covid-19 ai soggetti di età pari o superiore a 18 anni per i quali altri vacci ...