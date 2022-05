Torre Annunziata, Manfredi: “Serve tenere l’asticella dell’attenzione alta” (Di venerdì 6 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – ”E’ necessario tenere l’asticella molto alta sui temi della legalità anche perché purtroppo abbiamo un record di scioglimenti nei Comuni dell’area metropolitana e spesso anche ripetuti nel tempo”. Lo ha detto il sindaco della città metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, commentando lo scioglimento dell’amministrazione comunale per infiltrazioni camorristiche e il conseguente commissariamento. Secondo Manfredi ”c’è un limite nella legge perché si interviene molto sulla rappresentanza politica e pochissimo sull’organizzazione amministrativa e invece spesso la leva dell’infiltrazione è la parte amministrativa più che quella politica. E’ un tema che va rimesso al centro dell’agenda politica nazionale e di cui ho ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 6 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – ”E’ necessariomoltosui temi della legalità anche perché purtroppo abbiamo un record di scioglimenti nei Comuni dell’area metropolitana e spesso anche ripetuti nel tempo”. Lo ha detto il sindaco della città metropolitana di Napoli, Gaetano, commentando lo scioglimento dell’amministrazione comunale per infiltrazioni camorristiche e il conseguente commissariamento. Secondo”c’è un limite nella legge perché si interviene molto sulla rappresentanza politica e pochissimo sull’organizzazione amministrativa e invece spesso la leva dell’infiltrazione è la parte amministrativa più che quella politica. E’ un tema che va rimesso al centro dell’agenda politica nazionale e di cui ho ...

