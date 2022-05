TEAMGROUP | ufficiale il nuovo SSD T-FORCE VULCAN Z

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 6 maggio 2022), ha presentato la nuova gamma completa di SSD per soddisfare varie esigenze. Oggi è stato annunciato il modello T-Z Il produttore, ha lanciato una gamma completa di SSD, per soddisfare le varie esigenze dei gamer più esigenti, ma badando sempre al rapporto qualità prezzo che contraddistingue il Brand. Oggi è stata annunciata in particolare una nuova generazione di SSD SATA T-Z, che offre un’esperienza di gioco più veloce e fluida ed è la scelta migliore per coloro che stanno aggiornando il loro dispositivo di archiviazione SATA da un HDD a un SSD da gioco. Ilmodello T-Z SATA SSD è dotato di chip di memoria flash 3D TLC accuratamente selezionati che offrono velocità ...