Suocera vuole trasferirsi da loro prima che nasca il nipote – la moglie rifiuta, lui sta con la madre (Di venerdì 6 maggio 2022) La parola "suoceri" può certamente provocare delle sensazioni forti. Molte persone sono fortunate e vanno d'accordo con i propri suoceri. Ma per altri queste figure vanno di pari passo con la parola "ansia", come nel caso di questa donna. Per il bene di suo marito, la donna faceva del suo meglio per non mettere i piedi in testa a nessuno. Ma quando la Suocera ha affermato che si sarebbe trasferita a casa loro prima che nascesse il nipotino, la donna ha deciso di mettere un freno. Purtroppo però suo marito ha preso le parti della madre. Ora, la donna incinta si chiede se sia lei la cattiva della situazione. Questo dilemma si è diffuso sui social dopo che la donna ne ha parlato sul forum Reddit. Nel forum si può scrivere in forma anonima o utilizzando altri nomi per poter parlare di situazioni delicate per le quali ...

