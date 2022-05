SUM#06 | un viaggio nel progetto del MEET

Leggi su ilblogdellestelle

(Di venerdì 6 maggio 2022) Lo scorso 2 aprile, si è svolta la sesta edizione di SUM, l’evento annuale che come Associazione Gianroberto Casaleggio organizziamo in ricordo di Gianroberto Casaleggio e del suo pensiero visionario. Asi sono alternati oltre 15 relatori di primo piano per descrivere il futuro nelle sue diverse forme, osservandolo da diversi punti di vista. Durante l’evento infatti i vari relatori hanno affrontato i seguenti temi: pensare digitale, Il futuro della natura, il futuro dell’uomo, il futuro della salute, il futuro della democrazia ed il futuro del lavoro. Durante #SUM06 è intervenuta Maria Grazia Mattei, presidente delDIGITAL CULTURE INSTITUTE, che ha affrontato il tema dell’innovazione attraverso l’esperienza del: Rivedi l’intervento di Maria Grazia Mattei sul Blog delle Stelle: L'articolo ...