Sanzioni per Alina Kabaeva, l’ex ginnasta amante di Putin (Di venerdì 6 maggio 2022) . Nuove indiscrezioni sono emerse sui figli nati dalla coppia Alina Kabaeva, l’ex ginnasta amante di Putin, è rientrata nell’elenco del sesto pacchetto degli oligarchi sanzionati dall’Unione Europea e dagli USA. Secondo Marco Imarisio del Corriere della Sera, questo passo sancisce la completa rottura, una sorta di punto di non ritorno, nei rapporti dell’Occidente con Putin: «che per Stati Uniti ed Europa ogni possibilità di recuperare un rapporto almeno formale con Vladimir Putin è persa». Dal 2018 della Kabaeva non si hanno notizie ufficiali, essendo scomparsa dalla vita pubblica. Secondo le recenti indiscrezioni, avrebbe vissuto in Svizzera insieme ai figli. Era qui che si pensava fosse al momento dello scoppio della guerra, ma poche ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 6 maggio 2022) . Nuove indiscrezioni sono emerse sui figli nati dalla coppiadi, è rientrata nell’elenco del sesto pacchetto degli oligarchi sanzionati dall’Unione Europea e dagli USA. Secondo Marco Imarisio del Corriere della Sera, questo passo sancisce la completa rottura, una sorta di punto di non ritorno, nei rapporti dell’Occidente con: «che per Stati Uniti ed Europa ogni possibilità di recuperare un rapporto almeno formale con Vladimirè persa». Dal 2018 dellanon si hanno notizie ufficiali, essendo scomparsa dalla vita pubblica. Secondo le recenti indiscrezioni, avrebbe vissuto in Svizzera insieme ai figli. Era qui che si pensava fosse al momento dello scoppio della guerra, ma poche ...

Advertising

HuffPostItalia : Orban dice no a embargo sul petrolio russo e sanzioni per Kirill. 'Non invio armi a Kiev, non è la mia guerra' - GuidoDeMartini : ?? L’EUROPA SI SPAPPOLA SULL’EMBARGO AL PETROLIO RUSSO ?? L’Ungheria dice NO; la Repubblica Ceca, la Slovacchia e la… - masechi : ?? Punto nave: - No news da Ue su petrolio ???? e sanzioni - Brent a 111 ?? ?? - Wall Street: Dow - 3,55 Nasdaq -5% - S… - GraziaMontefal2 : RT @putino: Orban ha definito l'embargo sul petrolio russo una 'bomba nucleare' per l'Ungheria e ha rifiutato di sostenere sanzioni contro… - udogumpel : RT @GiovaQuez: Armi no, ora neanche le sanzioni a chi giustifica la guerra. Segnali di diplomazia dovrebbero arrivare da chi bombarda prima… -