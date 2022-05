Russia: “Non useremo armi nucleari in Ucraina” (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – La Russia non utilizzerà armi nucleari in Ucraina. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri russo Alexei Zaitsev nel corso di una conferenza stampa, spiegando che l’uso di armi nucleari non rientra nelle misure previste da quella che Mosca chiama ”l’operazione militare speciale” lanciata in Ucraina lo scorso 24 febbraio. La dichiarazione arriva all’indomani della simulazione del lancio di missili balistici nucleari effettuata dall’esercito russo nell’enclave di Kaliningrad, vicino ai confini con Lituania e Polonia. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – Lanon utilizzeràin. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri russo Alexei Zaitsev nel corso di una conferenza stampa, spiegando che l’uso dinon rientra nelle misure previste da quella che Mosca chiama ”l’operazione militare speciale” lanciata inlo scorso 24 febbraio. La dichiarazione arriva all’indomani della simulazione del lancio di missili balisticieffettuata dall’esercito russo nell’enclave di Kaliningrad, vicino ai confini con Lituania e Polonia. L'articolo proviene da Italia Sera.

