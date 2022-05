Nettuno celebra la Madonna delle Grazie | per la festa arrivano delegazioni anche dalle città gemellate

(Di venerdì 6 maggio 2022)– Fervono i preparativi per lain onore della, Patrona di, dopo due anni di stop a causa dell’emergenza Coronavirus. Per quest’occasione arriveranno saranno presenti dal 6 al 9 maggio, e parteciperanno alla processione di andata, ledi Traunreut, Bandol e Weher,con. Un’occasione per intensificare gli scambi culturali e che arriva a ridosso del 50esimo anniversario del gemellaggio con Traunreut, che cadrà il prossimo anno, e nell’anno del trentesimo con Bandol,gemellata dal 1992, con la quale è già in programma un evento in Francia dedicato aper festeggiare questa ...

