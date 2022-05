Netflix svela i nuovi progetti | Zerocalcare | Il Gattopardo | Lotto Gang…

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 6 maggio 2022) Questa mattina a Roma è stata presentata la nuova sede italiana diin via Boncompagni. A tagliare il nastro c’è stata la comica Michela Giraud che ha dichiarato aperta la sede a nome “della pizza bianca con mortadella”. È intervenuto anche il fondatore Reed Hastings, che ha presentato idella piattaforma. Scopriamo di che cosa si tratta. Leggi anche: I migliori filmdel 2021 IdiIl ceo e fondatore diannuncia il raggiungimento in Italia della soglia di quasi 5 milioni di abbonati. Il calo dei telespettatori a livello globale non lo preoccupa e aggiunge: “Alla fine dello scorso anno infatti avevamo annunciato di essere arrivati in Italia a quattro milioni, ora possiamo dire di aver ...