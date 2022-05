(Di venerdì 6 maggio 2022) "ha un grande potenziale, non possiamo chiedergli i gol di Ronaldo ma io gli chiedo tanto perché i gol li sa fare: non ne farà 35, ma 25 sì. L'citanto dai...

Advertising

sportli26181512 : Nedved: 'L'anno prossimo ci aspettiamo di più dai nostri attaccanti, a partire da Kean': Nedved: 'L'anno prossimo c… - Gazzetta_it : Nedved: 'L'anno prossimo ci aspettiamo di più dai nostri attaccanti, a partire da Kean' #Juve - junews24com : Nedved a Sky: «A Kean posso chiedere 25 gol all'anno. E la Coppa Italia...» - - GesualdiTiziano : @davidsiracusano @giuventinismo Sento Arrivabene e Nedved dire 'il mister deve migliorare il materiale che ha'... c… - joseph_zanetti : @thetrueshade @_ElPrincipe22 @CriCnb Però la juve, oltre che fortunata, era una squadra più forte: buffon, david, n… -

L'prossimo ci aspettiamo tanto dai nostri attaccanti, perché potevamo essere più bravi sotto porta". Lo ha detto Pavel, vicepresidente della Juventus, intervenuto a Sky Sport prima della ...a Sky: le dichiarazioni del vicepresidente prima di Genoa Juve: "A Kean posso chiedere 25 gol all'" Pavela Sky prima di Genoa Juve. Le sue dichiarazioni FUTURO KEAN ...Pavel Nedved rivela quale indiscrezione sui rinnovi oltre a sottolineare le proprie richieste in campo a Moise Kean.Il vice-presidente bianconero a pochi minuti dall'inizio del match col Genoa: "Regola dei playoff in serie A E' arrivato il momento di cambiare in tutta Europa" ...