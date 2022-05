Napoli, a sorpresa in conferenza stampa non c’è Spalletti: la decisione (Di venerdì 6 maggio 2022) Con grande sorpresa di tutti i giornalisti pres.enti, l’allenatore del Napoli non si è presentato in conferenza stampa. Napoli Spalletti conferenzaL’allenatore del Napoli Luciano Spalletti non si è presentato questa mattina alla conferenza stampa a Castel Volturno. Spalletti ha mandato il suo staff per rispondere alle domande dei numerosi giornalisti, riguardo i traguardi raggiunti nella stagione in corso e in occasione della vigilia della partita di campionato contro il Torino. Il collaboratore tecnico Daniele Baldini: “Differenze di prestazioni tra andata a ritorno? Difficile capire da cosa sia dipeso, ci sono state ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 6 maggio 2022) Con grandedi tutti i giornalisti pres.enti, l’allenatore delnon si è presentato inL’allenatore delLucianonon si è presentato questa mattina allaa Castel Volturno.ha mandato il suo staff per rispondere alle domande dei numerosi giornalisti, riguardo i traguardi raggiunti nella stagione in corso e in occasione della vigilia della partita di campionato contro il Torino. Il collaboratore tecnico Daniele Baldini: “Differenze di prestazioni tra andata a ritorno? Difficile capire da cosa sia dipeso, ci sono state ...

Advertising

NelloFlorio : @Andrea842631710 Siamo in pieno 'trauma da sogno infranto' dove a Napoli si susseguono malumori. Già ad Empoli i gi… - sportli26181512 : Napoli, #Spalletti non parla: tutto lo staff in conferenza stampa: A sorpresa, a presentare il match contro il Tori… - gilnar76 : Sorpresa a Castel Volturno, in conferenza stampa non c’è Spalletti: la decisione del #Napoli #Forzanapoli… - tomm_russ04_ : RT @Napoli_Report: Sorpresa in conferenza stampa alla vigilia di #TorinoNapoli. Non c'è Luciano #Spalletti, al suo posto tutto lo staff tec… - Napoli_Report : Sorpresa in conferenza stampa alla vigilia di #TorinoNapoli. Non c'è Luciano #Spalletti, al suo posto tutto lo staf… -