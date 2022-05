MXGP: Jorge Prado out a Maggiora! - News (Di venerdì 6 maggio 2022) A seguito di una caduta in allenamento Jorge Prado ha riportato la lussazione a una spalla e, nonostante la sua spalla sia stata riposizionata senza subire ulteriori danni, la mancanza di forza lo ha ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di venerdì 6 maggio 2022) A seguito di una caduta in allenamentoha riportato la lussazione a una spalla e, nonostante la sua spalla sia stata riposizionata senza subire ulteriori danni, la mancanza di forza lo ha ...

Advertising

SpeedweekMag : Jorge Prado (GASGAS): Kein Start in Maggiora! - DanieleFassina : RT @P300it: MXGP | Infortunio ad una spalla per Jorge Prado: niente GP Italia per lo spagnolo ? di Federico Benedusi ?? - federicob95 : RT @P300it: MXGP | Infortunio ad una spalla per Jorge Prado: niente GP Italia per lo spagnolo ? di Federico Benedusi ?? - P300it : MXGP | Infortunio ad una spalla per Jorge Prado: niente GP Italia per lo spagnolo ? di Federico Benedusi ??… - dianatamantini : MOTOCROSS - Jorge Prado KO per infortunio. Assenza importante per il GP a Maggiora, l'obiettivo è il ritorno per il… -