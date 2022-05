Mps: appello Milano, tutti assolti, revocata confisca per banche imputate (Di venerdì 6 maggio 2022) Milano, 6 mag. (Adnkronos) - I giudici della seconda corte d'appello di Milano hanno assolto i 13 imputati e le tre società alla sbarra per il processo agli ex vertici di Mps. Nella sentenza - i reati ipotizzati nei confronti degli imputati sono, a vario titolo, manipolazione del mercato, falso in bilancio, falso in prospetto e ostacolo all'autorità di vigilanza - la corte ha sottolineato l'intervenuta prescrizione di alcuni capi di imputazione, ma anche l'insussistenza di alcune accuse. Le banche coinvolte (Deutsche Bank e Nomura) sono state assolte ed è stata revocata la confisca stabilita in primo grado. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022), 6 mag. (Adnkronos) - I giudici della seconda corte d'dihanno assolto i 13 imputati e le tre società alla sbarra per il processo agli ex vertici di Mps. Nella sentenza - i reati ipotizzati nei confronti degli imputati sono, a vario titolo, manipolazione del mercato, falso in bilancio, falso in prospetto e ostacolo all'autorità di vigilanza - la corte ha sottolineato l'intervenuta prescrizione di alcuni capi di imputazione, ma anche l'insussistenza di alcune accuse. Lecoinvolte (Deutsche Bank e Nomura) sono state assolte ed è statalastabilita in primo grado.

Advertising

romi_andrio : RT @repubblica: Mps, la sentenza d'appello ribalta quella di primo grado: assolti Mussari e Vigni - PaoloBricco : RT @GVagnoni: Derivati Mps, assolti in appello tutti gli imputati, Nomura e Deutsche Bank - RaiNews : Condanne annullate in appello, assolti banche e manager #Mps - giubot : RT @FabrizioMassar0: #mps, dopo 10 anni si riscrive la storia. Tutti assolti in appello a Milano: Mussari, l’ex dg Vigni, Deutsche Bank e N… - repubblica : Mps, la sentenza d'appello ribalta quella di primo grado: assolti Mussari e Vigni -