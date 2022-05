Manuela Arcuri si sposa | il sì a luglio in un castello

Leggi su newscronaca.myblog

(Di venerdì 6 maggio 2022) In autunno era arrivata la proposta e ora finalmentesvela i dettagli delle sue nozze con Giovanni Di Gianfrancesco. Aveva promesso che sarebbe stato un “matrimonio da principessa” e infatti si sposerà in un. Il sì è previsto per il 22alOdescalchi sul lago di Bracciano, lo stesso che ha visto il sì di Tom Cruise e Katie Holmes e quello di Eros Ramazzotti con Michelle Hunziker. “Un luogo incantevole, ideale per coronare un amore, per una favola a lieto fine” spiega l’attrice al settimanale “Chi”. “Non c’è stato alcun principe azzurro ad aiutarmi ma sono stata fortuna: ho ottenuto (dalla vita, ndr) quello che volevo e sono felice” continuache ha già scelto l’abito. Anzi due: uno per la cerimonia e uno per la ...