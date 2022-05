Lutto nel cinema italiano | un altro grande attore che se ne va | “Che nostalgia”

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 6 maggio 2022) Si è spento lo scorso marzo, diverse settimane or sono, ma per rispetto deldolore che vivono in questi mesi, i suoi più stretti famigliari hanno ritenuto opportuno, e più rispettoso, comunicarlo soltanto adesso. Dopo una lunga vita, carica di traguardi e di gioie nella recitazione, Enzo Robutti è scomparso. Aveva 88 anni e alle spalle un curriculum che tutti ancora ricordano con rispetto e. La sua specialità, che l’ha consacrato in qualità di caratterista nella storia dellatografia nostrana, è stata la cosiddetta commedia scollacciata. Genere iconico, che Enzo Robutti ha segnato tra i ’70 e ’80. Addio all’Enzo Robutti Enzo Robutti era nato a Bologna il 24 ottobre del 1943 ed è venuto a mancare lasciando pubblico e cari orfani del suo talento e della ...