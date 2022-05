LIVE Giro d’Italia 2022, prima tappa in DIRETTA: all’attacco Filippo Tagliani e Mattia Bais, gruppo a 5? (Di venerdì 6 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.57 Cambio bici per Mark Cavendish. 14.55 Ricordiamo i due fuggitivi: Filippo Tagliani e Mattia Bais. 14.52 4? il margine della coppia al comando. 14.50 Potrebbe giocarsi qualcosa di importante Magnus Cort sul traguardo di oggi. 14.48 A tirare è arrivato anche un uomo della EF Education-EasyPost. 14.46 Due ore di questo Giro d’Italia. 14.43 110 chilometri all’arrivo. 14.40 La classifica completa al traguardo volante: # RIDER POINTS 1 Tagliani Filippo 12 2 Bais Mattia 8 3 NIZZOLO Giacomo 6 4 DÉMARE Arnaud 5 5 VAN LERBERGHE Bert 4 6 CAVENDISH Mark 3 7 GAVIRIA Fernando 2 8 MODOLO Sacha 1 14.37 Vantaggio che è ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.57 Cambio bici per Mark Cavendish. 14.55 Ricordiamo i due fuggitivi:. 14.52 4? il margine della coppia al comando. 14.50 Potrebbe giocarsi qualcosa di importante Magnus Cort sul traguardo di oggi. 14.48 A tirare è arrivato anche un uomo della EF Education-EasyPost. 14.46 Due ore di questo. 14.43 110 chilometri all’arrivo. 14.40 La classifica completa al traguardo volante: # RIDER POINTS 112 28 3 NIZZOLO Giacomo 6 4 DÉMARE Arnaud 5 5 VAN LERBERGHE Bert 4 6 CAVENDISH Mark 3 7 GAVIRIA Fernando 2 8 MODOLO Sacha 1 14.37 Vantaggio che è ...

