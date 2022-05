LIVE Dinamo Sassari-Virtus Bologna 108-73, Serie A basket 2022 in DIRETTA: dominio assoluto del Banco di Sardegna (Di venerdì 6 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Termina qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata! TOP SCORER – Sassari: Bendzius 23; Bologna: Mannion 21 FINISCE QUI: partita letteralmente dominata dal Banco di Sardegna, che approfitta di una Virtus Bologna mentalmente scarica e domina al PalaSerradimigni. 108-73 Appoggio di Ceron. 108-71 Bucchi manda in campo Pitirra, che ruba palla a Mannion e serve poi Treier. 106-71 Due tiri liberi per Marco Ceron a 2’29” dalla fine, li segna entrambi. 106-69 Bell’appoggio di Diop. 104-69 1/2 Mannion in lunetta. 104-68 E ora è anche showtime Dinamo, con due spettacolari di Gentile. 102-68 Diop appoggia. 100-68 ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATermina qui la nostra. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata! TOP SCORER –: Bendzius 23;: Mannion 21 FINISCE QUI: partita letteralmente dominata daldi, che approfitta di unamentalmente scarica e domina al PalaSerradimigni. 108-73 Appoggio di Ceron. 108-71 Bucchi manda in campo Pitirra, che ruba palla a Mannion e serve poi Treier. 106-71 Due tiri liberi per Marco Ceron a 2’29” dalla fine, li segna entrambi. 106-69 Bell’appoggio di Diop. 104-69 1/2 Mannion in lunetta. 104-68 E ora è anche showtime, con due spettacolari di Gentile. 102-68 Diop appoggia. 100-68 ...

