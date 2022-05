Leclerc vuole fare l'americano Miami, la prima volta è un rebus (Di venerdì 6 maggio 2022) Charles Leclerc dopo le prime quattro gare guida la classifica piloti del mondiale, nonostante un errore nel finale del gran premio di Imola di Leo Turrini L'America si sta innamorando della Formula ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) Charlesdopo le prime quattro gare guida la classifica piloti del mondiale, nonostante un errore nel finale del gran premio di Imola di Leo Turrini L'America si sta innamorando della Formula ...

Advertising

lpatience_90 : Qualcuno dica a @Charles_Leclerc che ci vuole un bel video con #poverogabbiano come sottofondo musicale per la scar… - elliotaldstan : Non il mio migliore amico che ha detto che vuole usare l'audio di Crofty che urla 'the championship leader Charles Leclerc' come sveglia - Renzo_Pisu : #jetprivati Se si vuole vedere Monte Carlo in tutto il suo splendore si consiglia di organizzare il #viaggio durant… - BlogSisal : Torna il weekend di F1 con il #MiamiGP ???? In Florida sarà ancora sfida aperta tra #Leclerc e #Verstappen, con l'ol… - strangerbatch : Ovviamente ognuno libero di pensare ciò che vuole, è solo il mio parere. Sentitevi assolutamente liberi di smetter… -