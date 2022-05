Advertising

sportface2016 : +++INCREDIBILE FINALE DI CAMPIONATO: IL #LECCE E LA #CREMONESE VOLANO IN #SERIEA. BEFFA #MONZA, BATTUTO DAL… - Eurosport_IT : La Sere A accoglie il Lecce e la Cremonese! ??????? #SerieA | #SerieB | #Lecce | #Cremonese - salca74 : RT @Eurosport_IT: La Sere A accoglie il Lecce e la Cremonese! ??????? #SerieA | #SerieB | #Lecce | #Cremonese - SignorShark : @scar15385 Lecce e Cremonese, Monza Pisa alle semifinali playoff e Benevento, Ascoli, Brescia e Perugia ai playoff - coldpatrix : RT @ilpost: Lecce e Cremonese giocheranno in Serie A, Pisa e Monza dovranno passare per i playoff -

Ore 21:13 - Forcing Monza Il Monza attacca ma non riesce a sfondare, per essere promossa deve vincere: al momento69 punti, Monza 68. Ore 21:12 - Anche Brescia avanti Van De Looi ha ...Il discorso sarebbe molto simile curiosamente anche in caso di sconfitta : laavrebbe comunque bisogno di una vittoria per scavalcare ilma lo stesso vale anche per il Monza, che ...Il Lecce batte il Pordenone per 1-0, vince il campionato 2021/22 di Serie B ed è promosso direttamente in Serie A. Assieme ai giallorossi sale la Cremonese, vittoriosa a Como, mentre il Monza di ...Questo sito utilizza i cookie per personalizzare e ottimizzare la vostra esperienza di navigazione sui nostri portali . Vengono inoltre utilizzati cookie di profilazione, anche di terze parti, al fine ...