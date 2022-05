Johnson perde ma non sprofonda alle elezioni locali britanniche (Di venerdì 6 maggio 2022) Il Partito Conservatore arretra, come previsto, il Partito Laburista avanza ma non trionfa e c’è la sorprendente rinascita dei Liberaldemocratici, oppositori numero uno della Brexit di Boris Johnson: il voto alle elezioni locali nel Regno Unito è stato sicuramente poco favorevole per il partito di Boris Johnson ma non si è tramutato in un naufragio totale come i InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 6 maggio 2022) Il Partito Conservatore arretra, come previsto, il Partito Laburista avanza ma non trionfa e c’è la sorprendente rinascita dei Liberaldemocratici, oppositori numero uno della Brexit di Boris: il votonel Regno Unito è stato sicuramente poco favorevole per il partito di Borisma non si è tramutato in un naufragio totale come i InsideOver.

