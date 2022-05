Il portavoce di Guterres: 'A Mariupol la gente è sopravvissuta in condizioni orribili' (Di venerdì 6 maggio 2022) Stephane Dujarric, il portavoce di Antonio Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite , ha raccontato quale sia lo stato psicologico delle persone che sono state evacuate dalla città ucraina di ... Leggi su globalist (Di venerdì 6 maggio 2022) Stephane Dujarric, ildi Antonio, segretario generale delle Nazioni Unite , ha raccontato quale sia lo stato psicologico delle persone che sono state evacuate dalla città ucraina di ...

Advertising

ologrammi : Il portavoce del segretario generale delle Nazioni Unite, Stephane Dujarric, afferma che António Guterres e Klaus S… - Mt007Romagna : #OmnibusLa7. La NATO abbaierebbe, Guterres veniva 'sventolato' qual portavoce di pace ONU. Ma quale pace quando alt… - 34_liss : RT @rtl1025: ??? 'Condanniamo con la massima durezza il lancio di #missili che hanno colpito ieri #Kiev durante la visita del segretario gen… - Mirandola59 : RT @Carla37611766: USA I SALVATORI DEI PAESI IN GUERRA! MITO DA SFATARE...DAL FATTO:Biden: “33 miliardi di armi e fondi per 5 mesi di guerr… - DiGesusal : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Un cittadino britannico è stato ucciso in Ucraina e un altro è dato per disperso. Lo afferma un portavoce del F… -