Il forte vento fa volare una finestra, ferita una donna: è in ospedale (Di venerdì 6 maggio 2022) Attimi di paura questo pomeriggio ad Albano Laziale per una donna italiana che è stata colpita alla testa da una finestra. L'infisso è caduto dal terzo piano di un palazzo ed ha colpito la signora che è poi stata condotta in ospedale. Leggi anche: Maltempo a Roma: alberi caduti e strade come piscine, traffico in tilt (VIDEO) donna colpita alla testa da una finestra: cosa è successo I fatti sono avvenuti nel primo pomeriggio, intorno alle 14, in Corso Matteotti 149. A causa del forte vento di questi giorni, la finestra di un appartamento sito al terzo piano è volata andando poi a colpire nella caduta una signora che si trovava in transito in quel momento. Subito soccorsa da da alcuni passanti, la donna è stata poi condotta ...

