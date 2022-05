GUIDA TV 6 MAGGIO 2022 | UN VENERDÌ TRA THE BAND | L’ISOLA DEI FAMOSI E CROZZA

(Di venerdì 6 maggio 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare. I PROGRAMMI DI PRIMA SERATA Rai1 ore 21.25: The– Talent Rai2 ore 21.20: N.C.I.S. 1°Tv – Serie-Tv Rai3 ore 21.20: Germinal 1°Tv – Serie-Tv Rete4 ore 21.25: Quarto Grado – Attualità Canale5 ore 21.45:dei– Reality Show Italia1 ore 21.20: Rocky IV – Film La7 ore 21.15: Propaganda Live – Talk Show Tv8 ore 21.30: I Delitti del BarLume – Serie-Tv Nove ore 21.30: Fratelli di– Satira I PROGRAMMI DI SECONDA/TERZA SERATA Rai1 ore 00.00: Tv7 – Rubrica Rai2 ore 22.10: N.C.I.S. Hawai’i 1°Tv – Serie-Tv Rai3 ore 23.10: Illuminate – Attualità Rete4 ore 00.55: Training Day – Serie-Tv Canale5 ore 01.35: Tg5 – ...

