Guendalina Tavassi shock: "Voleva picchiarmi" (Di venerdì 6 maggio 2022) Guendalina Tavassi ha gettato pesanti accuse contro Laura Maddaloni che, a sua volta, si è sfogata con Lory Del Santo. Guendalina Tavassi shock: “Voleva picchiarmi” su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di venerdì 6 maggio 2022)ha gettato pesanti accuse contro Laura Maddaloni che, a sua volta, si è sfogata con Lory Del Santo.: “” su Donne Magazine.

Advertising

zazoomblog : Isola Dei Famosi: novità in arrivo per Guendalina Tavassi - #Isola #Famosi: #novità #arrivo - infoitcultura : Guendalina Tavassi ha violato il regolamento dell’isola dei famosi: in arrivo per lei un provvedimento - infoitcultura : Le pesanti accuse di Guendalina Tavassi a Laura: 'Voleva picchiarmi, mi ha maledetta' - infoitcultura : Guendalina Tavassi all'Isola dei Famosi, accuse contro Laura Maddaloni - infoitcultura : Guendalina Tavassi shock: 'Laura Maddaloni voleva picchiarmi'/ 'Mi ha maledetta' -