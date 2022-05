Furto in sede Uil a Napoli, forzati armadi con documenti (Di venerdì 6 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un Furto è stato compiuto nella notte all’interno del centro servizi della Uil di Campania e Napoli, in via Guantai Nuovi, in pieno centro a Napoli. I ladri sono entrati forzando una porta d’ingresso laterale. forzati vari cassetti, divelte le ante di alcuni armadietti. Gettati a terra documenti vari. I dirigenti Uil sono sul posto per un inventario della situazione. Il centro è la sede principale del sindacato a Napoli per l’erogazione di servizi previdenziali e assistenziali. “Purtroppo – dice il segretario generale della Uil Campania e Napoli, Giovanni Sgambati giunto sul posto – è spiacevole che questo accada in pieno centro a Napoli. Vuol dire che dovremo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 6 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Unè stato compiuto nella notte all’interno del centro servizi della Uil di Campania e, in via Guantai Nuovi, in pieno centro a. I ladri sono entrati forzando una porta d’ingresso laterale.vari cassetti, divelte le ante di alcunietti. Gettati a terravari. I dirigenti Uil sono sul posto per un inventario della situazione. Il centro è laprincipale del sindacato aper l’erogazione di servizi previdenziali e assistenziali. “Purtroppo – dice il segretario generale della Uil Campania e, Giovanni Sgambati giunto sul posto – è spiacevole che questo accada in pieno centro a. Vuol dire che dovremo ...

