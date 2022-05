Fedez dopo la malattia | “Oggi vedo i soldi diversamente”

(Di venerdì 6 maggio 2022) La vita diè letteralmente cambiatail tumore. Operato nel mese di marzo per l’asportazione di un cancro al pancreas, il rapper confida di avere obiettivi diversi ora nella vita. Durante una puntata del suo podcast “Muschio Selvaggio”, con Luis Sal e il collega Lazza si parla di ambizioni e di obiettivi “in forma di denaro o di sogni”. “Io prima di avere il tumore avevo un obiettivo in. Adesso non me ne frega più…” racconta il marito di Chiara Ferragni che svela anche che il suo obiettivo precedente era il raggiungimento dei 200 milioni. “Che rapporto hai tu con i?” domanda il rapper a Lazza cogliendolo in imbarazzo sul tema. “Sto ancora imparando a dare il giusto valore ai– risponde il collega – Se mi becchi nella giornata sbagliata, spendo come un matto”. Allora ...

mi sono detto: non ha senso - continua- Sai perché Metti chearrivi ai 200, poi sono 300, poi sono 400 e arrivi al miliardo e ti rendi conto che non è quello il fine ". " Ma poi ...Prima di avere un tumore avevo un obiettivo in soldi, era di 200 milioni. Perché metti che arrivi a 200, poi vuoi sempre di più, poi sono 300, poi 400.