F1 stasera in tv: a che ora le prove libere a Miami, programma, streaming TV8 e Sky (Di venerdì 6 maggio 2022) Scatta ufficialmente il quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Tutto è pronto per le prime due sessioni di prove libere dell’attesissimo Gran Premio di Miami. Si alza il sipario sul nuovissimo Miami International Autodrome, un tracciato di 5.410 metri ricavati attorno all’Hard Rock Stadium, casa dei Miami Dolphins della NFL e del Masters 1000 di tennis. LA DIRETTA LIVE DI FP1 E FP2 DEL GP DI Miami DI F1 ALLE 20.30 E 23.30 La giornata odierna prenderà il via con orari prettamente serali. La FP1, infatti, scatterà alle ore 20.30 italiane (le 14.30 della Florida), mentre la seconda sessione di prove libere arriverà nel cuore della notte, iniziando alle ore 23.30. Dopo la netta vittoria di Max Verstappen nel Gran Premio del Made in Italy e ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022) Scatta ufficialmente il quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Tutto è pronto per le prime due sessioni didell’attesissimo Gran Premio di. Si alza il sipario sul nuovissimoInternational Autodrome, un tracciato di 5.410 metri ricavati attorno all’Hard Rock Stadium, casa deiDolphins della NFL e del Masters 1000 di tennis. LA DIRETTA LIVE DI FP1 E FP2 DEL GP DIDI F1 ALLE 20.30 E 23.30 La giornata odierna prenderà il via con orari prettamente serali. La FP1, infatti, scatterà alle ore 20.30 italiane (le 14.30 della Florida), mentre la seconda sessione diarriverà nel cuore della notte, iniziando alle ore 23.30. Dopo la netta vittoria di Max Verstappen nel Gran Premio del Made in Italy e ...

