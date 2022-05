F1, GP Miami 2022, Bottas: “Lavoriamo per un weekend perfetto” (Di venerdì 6 maggio 2022) “Scontro personale con Russell a Imola? E’ solo caccia ai punti e voglia di cogliere la migliore opportunità, non è una battaglia con lui. In Alfa mi sto divertendo e apprezzo tanto i progressi che stiamo facendo. Spero in un’altra bella gara anche qui a Miami. Purtroppo non abbiamo mai avuto un weekend perfetto, ma è un obiettivo e stiamo lavorano per questo“. Lo ha detto Valtteri Bottas, pilota dell’Alfa Romeo, nel contesto della conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio di Miami di Formula 1. Parole significative del finlandese, pronto a un fine settimana di alto livello sul circuito statunitense. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 6 maggio 2022) “Scontro personale con Russell a Imola? E’ solo caccia ai punti e voglia di cogliere la migliore opportunità, non è una battaglia con lui. In Alfa mi sto divertendo e apprezzo tanto i progressi che stiamo facendo. Spero in un’altra bella gara anche qui a. Purtroppo non abbiamo mai avuto un, ma è un obiettivo e stiamo lavorano per questo“. Lo ha detto Valtteri, pilota dell’Alfa Romeo, nel contesto della conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio didi Formula 1. Parole significative del finlandese, pronto a un fine settimana di alto livello sul circuito statunitense. SportFace.

Advertising

SkySportF1 : Formula 1, la conferenza in Live Streaming dal GP Miami negli Usa #SkyMotori #F1 #Formula1 #MiamiGP - zazoomblog : F1 GP Miami 2022 Verstappen: “Essere campione in carica non ha cambiato nulla di me” - #Miami #Verstappen: #“Esser… - FUnoAT : #F1 #FUnoAT #MiamiGp???? Gp Miami 2022/Leclerc: “Reset dopo Imola, possiamo vincere” - dravensu : RT @PaparazziF1: Capacete de Daniel Ricciardo ???? para o GP de Miami ???? 2022 #F1 #MiamiGP - PaparazziF1 : Capacete de Daniel Ricciardo ???? para o GP de Miami ???? 2022 #F1 #MiamiGP -