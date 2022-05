Ex Ilva, sciopero a Taranto: “Governo non sia latitante” (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – Ha preso il via alle 7 lo sciopero dei lavoratori dello stabilimento siderurgico Acciaierie d’Italia, ex Ilva, di Taranto, proclamato per l’intera giornata di oggi dai sindacati metalmeccanici Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil, Usb. Cominciati i presidi davanti alle portinerie. Nell’agitazione sono coinvolti i lavoratori diretti, dell’amministrazione straordinaria, dell’appalto e dell’indotto. “Siamo qui per far sentire la nostra voce”, ha detto il segretario generale aggiunto della Fim Cisl Taranto Brindisi, Biagio Prisciano. “I motivi dello sciopero sono quelli di lanciare un forte segnale al Governo che continua a essere latitante, che non parla né di Taranto, né dei lavoratori e né della città. Si continua con cassa integrazione ... Leggi su italiasera (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – Ha preso il via alle 7 lodei lavoratori dello stabilimento siderurgico Acciaierie d’Italia, ex, di, proclamato per l’intera giornata di oggi dai sindacati metalmeccanici Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil, Usb. Cominciati i presidi davanti alle portinerie. Nell’agitazione sono coinvolti i lavoratori diretti, dell’amministrazione straordinaria, dell’appalto e dell’indotto. “Siamo qui per far sentire la nostra voce”, ha detto il segretario generale aggiunto della Fim CislBrindisi, Biagio Prisciano. “I motivi dellosono quelli di lanciare un forte segnale alche continua a essere, che non parla né di, né dei lavoratori e né della città. Si continua con cassa integrazione ...

Advertising

Cristin39245341 : RT @Adnkronos: Ex #Ilva, sciopero a Taranto: '#Governo non sia latitante'. - Adnkronos : Ex #Ilva, sciopero a Taranto: '#Governo non sia latitante'. - LiberoReporter : Ex Ilva, sciopero a Taranto: “Governo non sia latitante” - Gaebaldi : Ex Ilva, sciopero a Taranto: “Governo non sia latitante” - RobertoSignore7 : RT @ardigiorgio: #ilva oggi sciopero di tutti i lavoratori e sindacati contro cassa integrazione straordinaria messa dal ministro del lavor… -