Ex Ilva | dalla Corte diritti dell’Uomo 4 nuove condanne a Italia

In quattro diverse sentenze emesse oggi a Strasburgo, riguardanti le emissioni inquinanti prodotte dallo stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto e i loro effetti sulla popolazione locale, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ribadito che lo Stato Italiano ha violato l'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e l'articolo 13 (diritto a un ricorso effettivo) della Convenzione dei diritti dell'Uomo del Consiglio d'Europa, come aveva già stabilito con la sentenza Cordella del 24 gennaio 2019. I quattro ricorsi erano stati presentati da cittadini Italiani (tre nel primo, "Brigani e altri", 207 nel secondo, "A.A. e altri", 39 nel terzo "Ardimento e altri", e 11 nel quarto, "Perelli e altri"), molti dei quali dipendenti o ex dipendenti dell'ex Ilva.

