Estate 2022 a Fiumicino | stagione balneare al via dal 14 maggio | regole e divieti

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 6 maggio 2022)– Al via l’sulle spiagge di. Il sindaco Montino ha infatti firmato l’ordinanza sullache, nella cittadina aeroportuale, avrà inizio ufficialmente da sabato 14. La chiusura è fissata al 25 settembre. Diversi iimposti dall’Amministrazione comunale, come “gettare a mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere”. Ma non solodi buon costume e civiltà. E’ infatti anche vietato “accendere fuochi o fornelli e/o qualsiasi altra fonte di produzione di calore mediante combustione sull’arenile”, “l’accensione di fuochi d’artificio, salvo preventiva autorizzazione ai sensi di legge e comunque nella fascia oraria dalle 21,00 fino alle ore 23.00”. E’ ...