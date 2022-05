Detto Fatto è finito: il messaggio strappalacrime (Di venerdì 6 maggio 2022) Detto Fatto chiude: la conduttrice, Bianca Guaccero, in lacrime, riceve un messaggio da parte di una sua collega, molto importante per il programma. L’ultima puntata di Detto Fatto ha avuto dell’incredibile. Il programma di Rai 2 non tornerà nel palinsesto dell’anno prossimo. Gianpaolo Gambi, presente dalla primissima edizione, ha provato a spiegare come mai la trasmissione chiude. “Mi prendo la responsabilità di dirvi perché questo programma oggi volge al termine. Non abbiamo più niente da insegnarvi”. Detto Fatto chiude: Bianca Guaccero riceve un messaggio da parte di una collega… (Fonti Web)E poi ha continuato a dire “Sono dieci anni che ci seguite: sette con me, quattro con questa disgraziata e con questi altri che stanno qui”. ... Leggi su formatonews (Di venerdì 6 maggio 2022)chiude: la conduttrice, Bianca Guaccero, in lacrime, riceve unda parte di una sua collega, molto importante per il programma. L’ultima puntata diha avuto dell’incredibile. Il programma di Rai 2 non tornerà nel palinsesto dell’anno prossimo. Gianpaolo Gambi, presente dalla primissima edizione, ha provato a spiegare come mai la trasmissione chiude. “Mi prendo la responsabilità di dirvi perché questo programma oggi volge al termine. Non abbiamo più niente da insegnarvi”.chiude: Bianca Guaccero riceve unda parte di una collega… (Fonti Web)E poi ha continuato a dire “Sono dieci anni che ci seguite: sette con me, quattro con questa disgraziata e con questi altri che stanno qui”. ...

Advertising

Giorgiolaporta : 80milioni sono quasi il doppio di 49, eppure il fatto che un ex premier di #sinistra abbia detto queste cose, è sta… - CottarelliCPI : Lavrov a Zona Bianca ha detto che i più antisemiti sono gli ebrei, come Zelensky. Secondo lui anche Hitler avrebbe… - AlbertoBagnai : Che vi avevo detto? Ma perché, perché, perché? Cosa abbiamo fatto per meritare questo? Ovviamente la guerra c’entra… - JohSogos : @Corriere @saIva___ Cazzate ! Sportmediaset ha detto che è tutto fatto con #InvestCorp - tienimistanotte : si parli sempre alle spalle cada serena,io devo tacere perché io non dimentico tutto ciò detto e fatto alle spalle a carola -