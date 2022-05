(Di venerdì 6 maggio 2022) L'attoresarà il protagonista delThee alla regia sarà impegnatosarà ildi The, un nuovo film con protagonista l'attore. Il progetto della Miramax sarà prodotto dall'attore in collaborazione con Cedark Park Studios e Kurt Wimmer, e verrà presentato al Mercato del Festival di Cannes. I primi dettagli del film The Beekeper anticipano che il, legato alla mitologia degli apicoltori, seguirà il percorso personale di un uomo che va alla ricerca di vendetta. Miramax ha acquistato lo script di Kurt Wimmer, già autore di Salt, con un investimento a sette zeri. ...

David Ayer regista di The Beekeeper, thriller con Jason Statham L'attore Jason Statham sarà il protagonista del thriller The Beekeeper e alla regia sarà impegnato David Ayer.