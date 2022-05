Covid, in calo le terapie intensive e i ricoveri. Nessuna Regione ad alto rischio (Di venerdì 6 maggio 2022) AGI - In calo l'incidenza settimanale in Italia e sostanzialmente stabile l'indice Rt: è quanto emerge dai dati del monitoraggio settimanale della cabina di regia, diffusi dall'Iss. Scende incidenza settimanale a livello nazionale: "559 ogni 100.000 abitanti (29/04/2022 -05/05/2022) contro 699 ogni 100.000 abitanti (22/04/2022 -28/04/2022)". Nel periodo 13 - 26 aprile, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,96 (range 0,85- 1,07), sostanzialmente stabile rispetto alla settimana precedente, quando è stato pari a 0,93. L'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero e' al di sotto della soglia epidemica e sostanzialmente stabile rispetto alla settimana precedente: Rt=0,91 (0,88-0,94) al 26/04/2022 vs Rt=0,93 (0,90-0,96) al 19/4/2022. Si allenta ancora la pressione sugli ospedali in Italia. Infatti, continua il ... Leggi su agi (Di venerdì 6 maggio 2022) AGI - Inl'incidenza settimanale in Italia e sostanzialmente stabile l'indice Rt: è quanto emerge dai dati del monitoraggio settimanale della cabina di regia, diffusi dall'Iss. Scende incidenza settimanale a livello nazionale: "559 ogni 100.000 abitanti (29/04/2022 -05/05/2022) contro 699 ogni 100.000 abitanti (22/04/2022 -28/04/2022)". Nel periodo 13 - 26 aprile, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,96 (range 0,85- 1,07), sostanzialmente stabile rispetto alla settimana precedente, quando è stato pari a 0,93. L'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero e' al di sotto della soglia epidemica e sostanzialmente stabile rispetto alla settimana precedente: Rt=0,91 (0,88-0,94) al 26/04/2022 vs Rt=0,93 (0,90-0,96) al 19/4/2022. Si allenta ancora la pressione sugli ospedali in Italia. Infatti, continua il ...

